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Эксперт рассказал, какие военные специалисты могут оказаться в зоне СВО

Араз Салехов

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Общество
Эксперт рассказал, какие военные специалисты могут оказаться в зоне СВО
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В большинстве своем участниками специальной военной операции являются военнослужащие сухопутных войск. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал, какие военные специальности могут оказаться полезными на данном этапе СВО.

— На самом деле надо просто посмотреть, как складывается картина боевых действий. И уже неоднократно замечено, что ВСУ на направлениях главного удара достигают восьмикратного перевеса в сухопутных войсках. Наверное, не нужно быть военным экспертом, чтобы догадаться о важности ликвидации подобного разрыва или хотя бы его уменьшения, — пояснил он.

Так, эксперт уточнил, что ВСУ не хватает средств для успешного наступления при примерном соотношении солдат три к одному. При этом соотношение один к четырем обеспечивает России надежную оборону, однако при перевесе в шесть–восемь раз украинцам удается прорываться.

— Я предполагаю, что в первую очередь надо подумать, как взять за образец передовой опыт ЧВК «Вагнер», которая везде побеждает. Сейчас по всему фронту наши войска ведут оборону, а ЧВК «Вагнер» хоть и с трудом, но продвигается вперед, — сказал специалист.

При этом собеседник «ВМ» отметил важность пополнения сухопутных войск лишь теми солдатами, которые прошли тщательную подготовку. По его мнению, для подготовки боеспособной армии требуется хотя бы несколько месяцев.

— В первую очередь надо использовать появившиеся у нас замечательные иранские беспилотники, которые мы назвали «Геранью». Они превосходят любые другие беспилотники в мире. Ими также нужно продолжить точечно работать по военной инфраструктуре Украины, — подытожил Прохватилов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что нужно знать о частичной мобилизации.

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