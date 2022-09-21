Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации

Фото: Администрация президента РФ

Россия с советских времен не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче. Однако необходимо начать создавать их самостоятельно. Соответствующее заявление в среду, 21 сентября, сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства провел встречу с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами. В своей речи он отметил, что российские авиа двигатели для боевой авиации являются самыми лучшим в мире, однако производства для гражданской авиации в стране нет.

Путин добавил, что «в свое время» в этой сфере ничего не было сделано, и рынок оказался закрыт для отечественного производителя.

— Конечно, лучше покупать. Дешевле. И комфортнее «Боинги» и «Эирбасы». Но если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда, — цитирует президента РИА Новости.

21 сентября президент Путин выступил с обращением по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.

Во время эфира президент также заявил о частичной мобилизации в России. Согласно указу, призыву на военную службу будут подлежать только определенные категории граждан.