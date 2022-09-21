Карточный туризм: в каких странах россияне могут получить Visa и Mastercard и что для этого нужно

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После ухода из России карт с платежной системой Visa и Mastercard туроператоры начали предлагать направления с целью открытия банковских счетов в других странах. «Вечерняя Москва» выяснила, в каких странах россияне могут получить банковскую карту и какой пакет документов необходим для процедуры.

Карточные туры — это...

Как рассказал генеральный директор Высшей школы современного образования Игорь Григорьянц, карточный туризм возник после отказа от платежных систем Visa и Mastercard, чтобы сохранить возможность поездок за границу и покупок в зарубежных магазинах.

— Карточные туры представляют собой поездки для получения карт Visa и Mastercard иностранного банка, которые позволяют совершать привычные покупки без ограничений, — пояснил Григорьянц.

Он отметил, что первыми странами, которые открыли для себя карточные туры, стали:

Узбекистан;

Армения;

Сербия;

Белоруссия;

Киргизия.

Также мнение на эту тему высказала руководитель образовательной платформы «Непрерывное образование» Елена Бобкова. По ее словам, карточные туры можно приобрести через сайты туристических компаний. Многие из них ввели на своих порталах отдельный раздел, посвященный таким поездкам.

Собеседница «ВМ» отметила также, что стоимость подобных туров невысока.

— Дистанционное открытие карты в Киргизии обойдется в 21 200 рублей, в Узбекистане (с перелетом) — уже дороже — порядка 48 829 рублей. В зависимости от туроператора, — поделилась специалист.

Что для этого нужно

Как пояснил Григорьянц, для открытия карты человеку будет достаточно наличия загранпаспорта. Однако он отметил, что могут понадобиться и иные документы.

По словам собеседника «ВМ», для открытия счета в «Почта Банке» Сербии требуются:

карточка регистрации на время пребывания в Сербии, выданная в отеле;

местная сим-карта;

трудовой договор, выданный по месту работы;

справка по форме 2-НДФЛ;

справка из банка о движении средств.

В каких странах получить

В беседе с «Вечерней Москвой» член общественного совета Ростуризма Роман Бобылев рассказал, что самыми популярными направлениями для получения иностранных карт являются Киргизия, Азербайджан и Армения.

— Но лучше выводить свои деньги через Дубай, — заметил собеседник «ВМ».

В свою очередь Елена Бобкова отметила, что для оформления иностранных карт россияне также отправляются в Сербию и Белоруссию.

— Впрочем, Белоруссия не пользуется особой популярностью при карточном туризме, так как банки этой страны тоже могут попасть под санкции, — поделилась Бобкова.

Где использовать

По словам Бобковой, если человеку удалось получить карту иностранного банка, с ней можно путешествовать за границей и оплачивать покупки в интернет-магазинах, которые не принимают российские карты.

— Но есть нюанс: оплачивать покупки и подписки можно до тех пор, пока на карте есть средства, а пополнить ее не всегда просто, — прокомментировала собеседница «ВМ».

Осторожно: мошенники!

В разговоре с «Вечерней Москвой» Бобкова отметила, что карточные туры стали излюбленным полем деятельности для мошенников.

— Всевозможные «авторские путешествия» для любителей экономии могут закончиться потраченными впустую средствами и отсутствием желаемой карты, — заключила она.