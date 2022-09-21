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Депутат рассказал о необходимости популяризации инженерно-технического образования

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат рассказал о необходимости популяризации инженерно-технического образования
Фото: АГН Москва

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин отметил, что необходимо популяризировать получение среднего инженерно-технического образования среди молодежи.

Он отметил, что данная тема обсуждается на многих площадках.

— Должны быть созданы настолько преимущественные условия для молодежи, чтобы они желали и хотели учиться и познавать… Сегодня речь идет о высокотехнологичных процессах для труда рабочей молодежи, — отметил он в комментарии RT.

Депутат также напомнил, что недавно в Ставрополье прошел фестиваль рабочей молодежи. Фестиваль был направлен на популяризацию тех направлений, которые сегодня особенно необходимы.

В ближайшую субботу, 24 сентября, в столице пройдет VI Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Об этом 20 сентября сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков.

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