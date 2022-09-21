С 1 октября начнут тестировать электронные водительские права. Как это будет работать?

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С 1 октября водители смогут в тестовом режиме предъявлять сотрудникам ГИБДД электронные права. В дальнейшем цифровой документ приравняют к бумажному. Об электронных водительских удостоверениях — в материале «Вечерней Москвы».

Тестовый режим

О планах запустить тестирование электронных прав сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников. По его словам, с 1 октября водители смогут предъявлять права в мобильном приложении «Госуслуги Авто».

Сервис по предъявлению электронных водительских документов (ВУ, СТС и ОСАГО) ГИБДД разрабатывает совместно с Минцифры. Ведомства планируют завершить проект перевода таких документов в цифровой формат до конца 2022 года. Сервис должен быть доступен на всей территории страны и работать в офлайн-режиме.

Как это работает

В беседе с «ВМ» автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что цифровизация документов довольно сильно облегчит жизнь водителям. Опыт их применения есть: например, уже несколько лет существуют электронные полисы ОСАГО, которые приравнены к бумажным аналогам.

— Обычно за отсутствие ВУ инспектор делает устное предупреждение или выписывает штраф в размере 500 рублей. Электронный документ решит проблему забытых прав: водитель предъявит QR-код в приложении «Госуслуги Авто», инспектор его проверит. Вот так это и будет работать, — пояснил собеседник «ВМ».

Он также подчеркнул, что на период тестирования сервиса водителям необходимо будет носить с собой бумажные права.

«Госуслуги Авто»

Доработанное приложение «Госуслуги Авто» появилось в App Store и Google Play минувшим летом. В него можно загружать все необходимые документы на машину, а также водительское удостоверение. С помощью сервиса водители могут предъявлять автоинспекторам электронное СТС, оформить ДТП по европротоколу онлайн, оплачивать штрафы и передавать право на управления машиной вписанному в ОСАГО человеку.

Таким образом, водители могут предъявлять электронные ОСАГО, СТС и права прямо с экранов своих смартфонов. Сотрудник ДПС проверит их подлинность с помощью специального планшета, который имеет доступ к базе данных.

Важно знать, что в настоящее время предъявление документов в электронном виде пока только тестируется. Это означает, что сотрудник ДПС вправе попросить у водителя и бумажную версию водительского удостоверения или СТС.

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