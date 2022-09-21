Глава Севастополя заявил об уничтожении водоплавающего беспилотника в море

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Водоплавающий беспилотник был обнаружен в районе Солдатского пляжа в Севастополе, его уничтожили. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в среду, 21 сентября.

— Сегодня утром (в море — прим. «ВМ») была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, который обследовали специалисты и взрывотехники. После обследования этот аппарат был уничтожен взрывом, — сказал Развожаев.

Так он объяснил взрывы, которые до этого были слышны в черте города. По словам главы Севастополя, никакой опасности для местного населения нет.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым и обвинил Москву в отсутствии диалога с Киевом. При этом, по его словам, Киев не станет прекращать военные действия, чтобы успокоить Россию.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что иностранные и украинские политики не раз позволяли себе говорить о возможном «возвращении» Крыма в состав Украины. Однако такие заявления не имеют ничего общего с реальностью, поскольку Россия полностью контролирует эти территории. Он добавил, что Москва будет давать достойный ответ на любые территориальные посягательства.