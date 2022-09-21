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Зюганов: Опасность применения ядерного оружия существует

Евгений Белоусов
Политика
Зюганов: Опасность применения ядерного оружия существует
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сейчас существует опасность применения Россией ядерного оружия. Об этом в среду, 21 сентября, заявил лидер коммунистической партии России Геннадий Зюганов

— Опасность применения ядерного оружия существует. Не зря президент подчеркнул, что мы готовы использовать все средства для защиты нашей страны, — заметил он.

Политик уточнил, что ядерное оружие — это оружие сдерживания. Так, одна ядерная подводная лодка в Мурманске одним залпом может на 20 лет вывести любое европейское государство из строя, передает слова Зюганова РИА Новости.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.

В ходе выступления Путин предупредил, что при угрозе территориальной целостности России будут задействованы все способы защиты. Также он упомянул о применении ядерного оружия, заявив, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет победить в ходе ядерного конфликта.

Геннадий Зюганов Россия Ядерное оружие
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