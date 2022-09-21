Антироссийский нарратив: почему Столтенберг сомневается в ВС РФ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» оценил заявление генсека Североатлантического альянса.

По его мнению, подобная риторика Столтенберга не является чем-то новым. Так, глава НАТО считает с давних времен, что Россия «не может ничего».

— Поскольку западные страны находятся в рамках такого жесткого антироссийского нарратива, Столтенберг не может сказать ничего хорошего про Россию, только плохое. Они не могут сказать, что российская армия может быть хорошей, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что, по сути, в ядерной войне никто не может победить, поскольку она приведет к всеобщей катастрофе.

— Эта ситуация, когда жесткий идеологический нарратив Столтенберга с неизбежностью выливается в глупость, — подытожил Марков.

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие.