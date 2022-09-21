Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Антироссийский нарратив: почему Столтенберг сомневается в ВС РФ

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Антироссийский нарратив: почему Столтенберг сомневается в ВС РФ
Фото: depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» оценил заявление генсека Североатлантического альянса.

По его мнению, подобная риторика Столтенберга не является чем-то новым. Так, глава НАТО считает с давних времен, что Россия «не может ничего».

— Поскольку западные страны находятся в рамках такого жесткого антироссийского нарратива, Столтенберг не может сказать ничего хорошего про Россию, только плохое. Они не могут сказать, что российская армия может быть хорошей, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что, по сути, в ядерной войне никто не может победить, поскольку она приведет к всеобщей катастрофе.

— Эта ситуация, когда жесткий идеологический нарратив Столтенберга с неизбежностью выливается в глупость, — подытожил Марков.

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие.

Армия Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте