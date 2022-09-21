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Музей Победы разработал новый маршрут для участников олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Елена Самойлова
Город
Музей Победы разработал новый маршрут для участников олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы стартовал десятый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Школьникам с первой по 11-й класс предлагают выполнить увлекательные задания и познакомиться с самыми интересными экспонатами. Об этом в среду, 21 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Музей Победы, как отмечается, традиционно является площадкой олимпиады и уже не раз становился лидером рейтинга по посещаемости среди участников интеллектуального соревнования. В этом году для ребят подготовлен маршрут по масштабной экспозиции, которая охватывает все ключевые битвы Великой Отечественной.

— Уверены, школьники узнают много интересных фактов из истории страны и увидят уникальные раритеты, — говорится в сообщении.

Кроме того, к новому сезону музей разработал новые вопросы по экспозиции «Подвиг Армии» с диорамным комплексом. Ученики отправятся в самостоятельное историческое путешествие, получат новые знания и интересно проведут время в музее.

Олимпиада проводится Департаментом образования и науки совместно с Департаментом культуры города Москвы. Принять участие можно до 23 марта 2023 года, для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия.

В октябре в Музее Победы пройдут два кинофестиваля, на которых зрителям покажут детские и семейные фильмы.

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