В Московском зоопарке показали завтрак медведя Диксона

Утро раненого медведя, которого привезли с острова Диксон и оставили жить в Московском зоопарке, начинается с плотного завтрака. Об этом в среду, 21 сентября, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
— Медведь с удовольствием полакомился говяжьим бульоном. Кстати, помимо бульона Диксон потребляет много воды, — рассказала она.
По словам зоологов, всего за ночь мишка может выпить около семи литров. Дело в том, что лекарственные препараты, которые продолжают давать Диксону, обезвоживают организм, написала Акулова в своем Telegram-канале.
Недавно выяснилось, что у животного перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия. Из-за таких травм медведь, скорее всего, никогда не сможет ходить. Но специалисты все же постараются улучшить состояние его здоровья — для животного разрабатывается программа реабилитации.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова исключила возможность усыпления медведя. По ее словам, правоохранительные органы Красноярского края взялись за проверку обстоятельств произошедшего. Им предстоит выявить виновников.