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В Московском зоопарке показали завтрак медведя Диксона

Евгений Белоусов
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В Московском зоопарке показали завтрак медведя Диксона
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Утро раненого медведя, которого привезли с острова Диксон и оставили жить в Московском зоопарке, начинается с плотного завтрака. Об этом в среду, 21 сентября, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

— Медведь с удовольствием полакомился говяжьим бульоном. Кстати, помимо бульона Диксон потребляет много воды, — рассказала она.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

По словам зоологов, всего за ночь мишка может выпить около семи литров. Дело в том, что лекарственные препараты, которые продолжают давать Диксону, обезвоживают организм, написала Акулова в своем Telegram-канале.

Недавно выяснилось, что у животного перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия. Из-за таких травм медведь, скорее всего, никогда не сможет ходить. Но специалисты все же постараются улучшить состояние его здоровья — для животного разрабатывается программа реабилитации.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова исключила возможность усыпления медведя. По ее словам, правоохранительные органы Красноярского края взялись за проверку обстоятельств произошедшего. Им предстоит выявить виновников.

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