«Поможет увеличить рождаемость»: Волынец оценила предложение ГД об увеличении пособия для беременных

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В Государственной думе РФ предложили увеличить пособие для беременных до 200 процентов прожиточного минимума. «Вечерняя Москва» узнала у уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о необходимости данного законопроекта и ее инициативах о предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму.

По ее словам, повышение пособия для беременных женщин является хорошей инициативой. Более того, необходимо увеличить выплаты по уходу за ребенком и продлить срок их получения до трех лет.

— Я поддерживаю инициативу Госдумы о повышении пособия для беременных до 200 процентов прожиточного минимума, если воспитывать ребенка будет мать-одиночка. Это актуально для неработающих женщин, в то время как для работающих — предпочтительнее сохранение 100 процентов среднемесячной зарплаты. Кроме того, в августе этого года я выступила с инициативой об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100 процентов размера заработной платы родителя, получающего такую выплату. А также о продлении срока данной выплаты до трех лет. Сейчас платят 40 процентов от дохода до достижения ребенком полутора лет, — заявила Волынец.

Собеседница «ВМ» отметила, что пособие нужно платить женщинам вне зависимости от среднемесячного дохода членов семьи.

— На данный момент выплата предполагается только для женщин, вставших на учет по беременности в первые 12 недель, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума. Я считаю, что необходимо ее выплачивать независимо от среднемесячного дохода на каждого члена семьи, — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что данный законопроект будет способствовать увеличению рождаемости в России.

— Безусловно, этот законопроект поможет увеличить рождаемость в нашей стране. Любое увеличение господдержки позитивно сказывается на демографии, — отметила специалист.

Кроме того, Волынец выступила с предложением о формировании государственного жилищного фонда и предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму. Данное решение стало бы одним из возможных вариантов улучшения жилищных условий многодетной семьи и способствовало бы улучшению демографической ситуации в России в целом, считает эксперт.