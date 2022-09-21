МЧС предупредило о грозе в Москве в ближайший час

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гроза и сильный дождь ожидаются в Москве в ближайший час, непогода продлится до утра четверга. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России в среду, 21 сентября.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 21 сентября и до 06:00 22 сентября в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, — говорится в сообщении министерства.

В МЧС в связи с этим рекомендовали автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковаться под деревьями, пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни, 24–25 сентября, в Москве ожидается маловетреная погода, а столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Когда можно ожидать первых осенних заморозков в Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, в Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября, в ближайшее время температура воздуха там не будет опускаться ниже нуля.