Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МЧС предупредило о грозе в Москве в ближайший час

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
МЧС предупредило о грозе в Москве в ближайший час
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гроза и сильный дождь ожидаются в Москве в ближайший час, непогода продлится до утра четверга. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России в среду, 21 сентября.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 21 сентября и до 06:00 22 сентября в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, — говорится в сообщении министерства.

В МЧС в связи с этим рекомендовали автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковаться под деревьями, пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни, 24–25 сентября, в Москве ожидается маловетреная погода, а столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Когда можно ожидать первых осенних заморозков в Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, в Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября, в ближайшее время температура воздуха там не будет опускаться ниже нуля.

МЧС Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте