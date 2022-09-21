Сильный дождь сохранится в Москве до утра 22 сентября

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Сильный дождь сохранится в столице до утра четверга. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 сентября.

Как отмечается, в ночь на 22 сентября ожидаются обильные осадки и гроза. При этом москвичей предупредили, что из-за ливня ситуация на дорогах ухудшится, потому возможно увеличение количества ДТП.

— В такую погоду водителям рекомендуют быть особенно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни, 24–25 сентября, в Москве ожидается маловетреная погода, а столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Когда можно ожидать первых осенних заморозков в Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, в Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября, в ближайшее время температура воздуха там не будет опускаться ниже нуля.