Байден обвинил Россию в нарушении основных принципов Устава ООН

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Заявление российского президента Владимира Путина о ядерном оружии является угрозой в адрес Европы в нарушение режима нераспространения ядерного оружия. Такое заявление сделал в среду, 21 сентября, президент США Джо Байден.

— Россия беззастенчиво нарушила основные положения Устава ООН. Только сегодня президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения, — отметил он.

По словам Байдена, России никто не угрожал, несмотря на утверждение Путина об обратном. Тем не менее сейчас Россия решила призвать вступить в бой все больше военнослужащих, передает слова американского лидера ТАСС.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.

В ходе выступления Путин предупредил, что при угрозе территориальной целостности России будут задействованы все способы защиты. Также он упомянул о применении ядерного оружия, заявив, что роза ветров может развернуться в сторону недоброжелателей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет победить в ходе ядерного конфликта.