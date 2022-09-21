Корабль «Союз МС-22» прибыл на МКС

Фото: Роскосмос

Корабль «Союз МС-22» с двумя россиянами и американцем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом следует из прямой трансляции госкорпорации «Роскосмос».

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-22» стартовала с Байконура в среду, 21 сентября, в 16:54 по московскому времени. На борту космического судна находятся россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франсиско Рубио. Общая продолжительность миссии должна составить 188 суток. Возвращение экипажа намечено на 28 марта 2023 года.

В конце августа стало известно, что NASA отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion.

Ракета, которую окрестили самой мощной из когда-либо созданных, должна вывести на орбиту корабль Orion для отработки будущих пилотируемых лунных миссий и полетов в дальний космос. В рамках миссии «Артемида-1» корабль совершит полет по орбите Луны и вернется на Землю через 42 дня.