Завод с ядерным топливом загорелся во Франции

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На заводе, принадлежащем французской компании-оператору атомных электростанций Framatome, произошел пожар. Об этом в среду, 21 сентября, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в Агентстве ядерной безопасности Франции (ASN).

Как уточняется, завод находится в комунне Роман-сюр-Изер в департаменте Дром на юго-востоке страны. Возгорание началось на складе, где хранится уран.

По имеющимся данным, служба безопасности уже приступила к работе на месте происшествия, передает РИА Новости.

16 сентября в китайском городе Чанша загорелось здание крупнейшего оператора телефонной связи, в результате огонь охватил десятки этажей небоскреба. При этом внутри здания во время пожара находились люди, они снимали происходящее на видео и выкладывали в социальные сети. Вскоре огонь на фасадах здания удалось сбить. Информации о пострадавших не было.

В конце августа неподалеку от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вспыхнули лесные пожары. Член главного совета военно-городской администрации области Владимир Рогов опубликовал снимки со спутника с места событий.