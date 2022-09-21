«Ужас неизвестности»: экс-солистка «Ранеток» рассказала о тяжелой болезни дочери

Фото: t.me/ogyrtsova_ranetka

Певица и актриса Евгения Огурцова в своем личном блоге рассказала о болезни младшей дочери Евы, а также о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

— Ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности. Но главное, что мы героически через все это проходили и еще будем проходить с полной любовью в сердце! И спасибо тебе, что со своим появлением ты наконец-то дала мне возможность понять, куда мне дальше идти и чем по жизни заниматься, — прокомментировала 32-летняя знаменитость.

В свою очередь поклонники неоднозначно отреагировали на признание Огурцовой, предположив несерьезный характер диагноза малышки.

Однако звезда саркастично ответила на реакцию подписчиков и добавила, что у дочери оформлена инвалидность до 18 лет, передает StarHit.

В 2021 году экс-участница группы «Ранетки» стала мамой во второй раз. Актриса воспитывает годовалую дочь Еву, а также трехлетнего сына Марка от первого брака.

В 2019 году сообщалось, что у Огурцовой серьезные проблемы со здоровьем: она ослепла на один глаз.