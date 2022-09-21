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Конкурс авторов детских патриотических песен стартовал в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Конкурс авторов детских патриотических песен стартовал в Музее Победы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в рамках всероссийского патриотического фестиваля «Журавли Победы» стартовал конкурс детских песен, где авторы и коллективы могут представить свои композиции. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 21 сентября.

— Уже несколько лет юные вокалисты, участники фестиваля «Журавли Победы», со сцены исполняют замечательные детские песни, которые появились в рамках проекта — это композиции о Родине, семье, дружбе и вечных ценностях, — сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

Принять участие в заочном отборе могут как профессионалы, так и начинающие авторы любого возраста. Им предлагается написать новые песни для детей и записать их исполнение. По итогам конкурса будет выбрано не более 15 авторов и работ, которые исполнят участники фестиваля «Журавли Победы». Подать заявку на участие можно до 16 октября включительно.

Отмечается, что по окончании отбора победители смогут принять участие в проекте «Главные детские песни». Музей Победы поможет произвести студийную запись композиций, а также продвинуть работы в детскую аудиторию.

До этого сообщалось, что в Музее Победы в октябре пройдут два кинофестиваля, на которых зрителям покажут детские и семейные фильмы. Как уточняется, площадкой для мероприятий станет кинотеатр «Поклонка».

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