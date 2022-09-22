WP: США могут остановить военную поддержку Киева при победе республиканцев на выборах

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Вашингтон может остановить оказание военной поддержки Украины при победе Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил сенатор Крис Мерфи для издания The Washington Post.

— Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку, — сказал он.

Сенатор добавил, что в американском правительстве есть противники поддержки Киева. При победе республиканцев отношение Белого дома к конфликту может изменится. Однако они могут поддержать идею о дополнительных 12 миллиардах долларов к резолюции о финансировании до сентября.

Мерфи выразил мнение, что резолюция станет последней мерой в рамках поддержки Украины. Подобный исход сильно отразится на возможности ВСУ продолжать боевые действия и ударит по политике Киева, передает РИА Новости.

16 сентября президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов. Полномочия для реализации плана были выделены американскому госсекретарю Энтони Блинкену.