Глава МИД Китая заявил, что Россию нельзя лишить ее роли в ООН

Фото: МИД РФ

Россия должна играть важную роль в Организации объединенных наций (ООН) и никто не сможет изменить этого. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 22 сентября.

— Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права, — сказал он.

Ван И напомнил, что на полях саммита ШОС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ряд важных вопросов. Среди них было двухстороннее сотрудничество стран. Кроме того, лидеры государств достигли понимания во многих аспектах. На основе достигнутых целей глава МИД Китая заявил о готовности начать работу с Лавровым, передает РИА Новости.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что создание Китаем и Россией военно-экономического блока станет выгодной для Пекина и Москвы конкурентоспособной структурой. По его словам, по своей влиятельности она сможет опередить НАТО.