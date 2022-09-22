Власти Херсона заявили, что украинские войска утратили ударную силу

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины потеряли способность к наступлению и ударную силу на херсонском направлении спецоперации. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в четверг, 22 сентября.

— Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы, — сказал он.

Стремоусов добавил, что украинские войска не имеют возможности для дальнейшего прорыва через линию разграничения. По его словам, действиям ВСУ будут препятствовать союзные союзные войска, расположившиеся на точки соприкосновения, передает РИА Новости.

16 сентября сообщалось, что украинские войска попали в тактическое окружение у границ Херсонской области. По словам Стремоусова, в настоящее время ВСУ остались без снабжения и находятся в окружении, прижатые к воде, — их положение можно назвать бедственным.

Позже глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что референдум о вхождении региона в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Он также установил порядок организации голосования и проведения мероприятия.