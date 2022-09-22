Сергунина: Посвященный онлайн-ретейлу проект для бизнеса запустили в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый образовательный проект для предпринимателей «Маркетплейсы: от старта до прибыли» запустили на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 21 сентября.

По словам заммэра, бизнесменов научат работать на цифровых торговых площадках и организовывать продвижение своих товаров.

— Участникам помогут открыть личный кабинет, создать товарные карточки, научат работать с аналитическими сервисами и продвигать свою продукцию. Благодаря индивидуальным консультациям и поддержке специалистов предпринимателям будет проще освоить новое направление и получить первую прибыль от онлайн-продаж, — отметила Сергунина.

1/2 Фото: Пресс-служба ДПиИР 2/2 Фото: Пресс-служба ДПиИР

Она пояснила, что проект предлагает два сценария: онлайн-сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» — для тех, кто еще не зарегистрировал свое предприятие, и подключение бизнеса к популярным в России торговым площадкам — для уже действующих предпринимателей.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин заключил, что цифровые площадки подходят для старта бизнеса, так как там не нужно самостоятельно искать клиентов и снимать склад.

До этого сообщалось, что обороты малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице за восемь месяцев составили 2,55 триллиона рублей.