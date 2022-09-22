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Московских учеников пригласили поучаствовать в проекте «Школа реставратора»

Евгений Белоусов
Город
Московских учеников пригласили поучаствовать в проекте «Школа реставратора»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Цимлянская ул., д.7 стр. 1 Карта всех событий

Начался прием заявок на обучение по программе предпрофессиональной подготовки дополнительного образования «Школа реставратора». Это совместный проект столичного департамента культурного наследия и колледжа «26 КАДР». Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в пресс-службе департамента.

— Проект призван рассказать о его богатстве и на практике показать, как важно бережно относиться к памятникам архитектуры. Во время занятий дети познакомятся с объектами культурного наследия, научатся работать с разными материалами, — рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

По его словам, участники проекта также побывают на различных экскурсиях и своими глазами увидят разнообразие памятников. Занятия начнутся в начале октября и продолжатся до конца апреля. Предусматриваются как теоретические, так и практические уроки.

Занятия будут проходить по субботам на базе отделения «Реставрация и деревообработка» колледжа «26 КАДР». За все время существования проекта школьники столицы уже побывали на экскурсиях в Высоко-Петровском монастыре, в Театре эстрады и Медведниковской гимназии.

К участию приглашаются столичные школьники в возрасте от 12 до 18 лет. После окончания «Школы реставратора» они смогут обучаться на соответствующих направлениях в колледже, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Осенью в столице для студентов стартует множество мероприятий для реализации творческого потенциала и способностей. Они могут принять участие в интеллектуальных шоу, стендапах, творческих мастерских, побывать на экскурсиях на столичных предприятиях.

Так, впервые пройдет серия ознакомительных экскурсий на городские предприятия, в рамках которой участники посетят страховые и ИТ-компании, строительные холдинги и другие организации.

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