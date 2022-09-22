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Ефимов: Сервисами Инвестпортала Москвы воспользовались 100 тысяч раз с начала года

Елена Самойлова
Город
Ефимов: Сервисами Инвестпортала Москвы воспользовались 100 тысяч раз с начала года
Фото: Пресс-служба

С начала года сервисами инвестиционного портала столицы, с помощью которого можно подобрать оптимальные меры поддержки и получить ответы на актуальные вопросы, воспользовались 100 тысяч раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С помощью Инвестиционного портала Москвы предприниматели, которые ведут свою деятельность в городе, могут в пару кликов отправить на рассмотрение проекты, подобрать оптимальные меры поддержки, получить ответы на актуальные вопросы. Востребованность онлайн-сервисов сайта постоянно растет. За все время ими воспользовались более 550 тысяч раз, причем 100 тысяч раз — только в этом году, — рассказал он.

По словам заммэра, среди инвесторов наиболее востребованы навигатор мер поддержки, который облегчает поиск федеральных и региональных видов помощи из 158 наименований и подбирает их максимально точно по заданным параметрам: налоговые льготы, субсидии, гранты и прочее. В текущем году сервисом воспользовались 15,2 тысячи раз.

— Среди пользователей столичного инвестпортала также популярна линия прямых обращений — официальный канал связи инвесторов с правительством Москвы. В 2022 году на нее поступило 1,8 тысячи обращений от предпринимателей, — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, с помощью электронных ресурсов инвесторы могут записаться на осмотр объекта торгов. В этом году предприниматели воспользовались сервисом 40 тысяч раз. Для некоторых лотов на портале доступны виртуальные туры, они отмечены специальной пиктограммой. Сейчас на сайте их более 580.

В свою очередь заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев пояснил, что в этом году портал доработали, теперь там публикуются данные о численности населения на выбранной территории, об инфраструктуре вокруг объекта, о его расположении и транспортной доступности. Такая аналитика открывает перед предпринимателями дополнительные возможности, а потенциальные инвесторы могут заранее посмотреть, какая недвижимость имеет расположение с достаточной проходимостью, после чего записаться на личный осмотр объекта.

Еще один востребованный онлайн-сервис Инвестиционного портала Москвы — подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией. Инструмент позволяет инвесторам получить полную информацию об объектах торгов. Всего на Инвестиционном портале Москвы сейчас доступен 31 онлайн-сервис.

15 сентября Ефимов рассказал, что с начала 2022 года число посетителей Инвестиционного портала Москвы превысило миллион.

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