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Жилые кварталы с социальной инфраструктурой планируется построить рядом с деревней Молодцы

Евгений Жуков
Город
Жилые кварталы с социальной инфраструктурой планируется построить рядом с деревней Молодцы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Порядка 680 тысяч квадратных метров недвижимости планируется возвести рядом с деревней Молодцы в поселении Рязановском. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, из 680 тысяч квадратных метров для жилой функции жилье займет около 565 «квадратов». Княжевская подчеркнула, что на выделенной территории также будет строиться и социальная инфраструктура.

— На этой территории предполагается создание 700 мест в детских садах, 1375 — в общеобразовательных школах. Также будет построена детско-взрослая поликлиника, — пояснила председатель Москомархитектуры.

Для хранения автомобилей планируется строительство многоуровневых парковок на 1200 мест в целом.

Придомовая территория будет озеленена и благоустроена. В планах имеется создание пешеходных зон, озелененных территорий с детскими игровыми и спортивными площадками и площадками для отдыха.

До этого сообщалось, как в Зеленоградском округе столицы по программе реновации планируется расселить 34 ветхих дома.

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