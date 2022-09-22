Стало известно, какое количество россиян планирует сделать ремонт в ближайшее время

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Подавляющее большинство россиян (77 процентов) планирует переклеить обои, почти половина из них, 43 процента, собирается заняться ремонтом самостоятельно. Это следует из исследования СК «Росгосстрах».

Сообщается, что более 60 процентов россиян считают состояние своего жилья хорошим, требующим лишь небольшого косметического ремонта. Семнадцать процентов респондентов отметили, что в их квартирах нужен серьезный ремонт с заменой настенных и напольных покрытий, системы отопления, сантехники и даже мебели.

Почти треть респондентов делали последний раз ремонт 1–3 года назад, еще 23 процента занимались им 3–5 лет назад. Половина опрошенных уточнили, что, по их мнению, достаточно делать косметический ремонт раз в 3–5 лет.

Провести ремонт через 2–3 года хотят 42 процента респондентов, 24 процента — через 3–5 лет; восемь процентов — более чем через пять лет. Пятая часть опрошенных о ремонте сейчас не задумываются. Есть и такие, кто вообще не планирует его делать, — их доля составила четыре процента, передает Life.ru.

Специалисты в рамках программы капремонта жилого фонда завершат обновление дома 1917 года постройки в Малом Трехсвятительском переулке в октябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в среду, 14 сентября.