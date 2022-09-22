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Капитальный ремонт проведут в спортивной школе «Рекорд»

Евгений Жуков
Город
Капитальный ремонт проведут в спортивной школе «Рекорд»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Зеленоград, к1447 Карта всех событий

Согласован проект капитального ремонта трехэтажной спортивной школы олимпийского резерва № 114 «Рекорд» в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, по проекту предусмотрены ремонтные работы по обновлению фасада, восстановлению цоколя. Также заменят двери и окна. Кроме того, строители проведут кровельные работы.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что помещения спортивной школы также обновят: очистят и оштукатурят стены и перегородки, обновят потолки и уложат новые полы.

Специалисты заменят систему электроснабжения, хозяйственно-противопожарный водопровод, канализацию и систему отопления. Объект будет оснащен охранной и пожарной сигнализацией для повышения уровня безопасности, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на территории поселения Сосенского в ТиНАО ввели в эксплуатацию школу «Энергия», рассчитанную на 1325 учеников. В здании построили небольшой амфитеатр на 626 мест, панорамные окна с видом на район.

Ремонт Реконструкция Школы
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