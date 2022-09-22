Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сомнолог Полуэктов пояснил, что такое полифазный сон

Ирина Игнатенко
Общество
Сомнолог Полуэктов пояснил, что такое полифазный сон
Фото: Pexels

Сомнолог Михаил Полуэктов пояснил, что такое полифазный сон и стоит ли использовать такую методику.

Считается, что Леонардо да Винчи был прародителем такого явления, как полифазный сон. Полифазный сон — это сон несколько раз в день, как делают новорожденные и маленькие дети или некоторые животные, и такой режим позволяет уменьшить количество суточного сна.

В некоторых странах полифазный сон установился на уровне культурного кода в виде сиесты в Испании и некоторых странах Латинской Америки. Здесь люди часто отдыхают после обеда по 10-30 минут. Это помогает восстановить работоспособность.

Рекомендовать полифазный сон можно лишь людям, которые не имеют проблем с ночным сном. Если же человек плохо засыпает вечером каждый день, то скорее всего дневной сон только усугубит эту проблему, передает aif.ru.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Ирины Завалко, почему возникают проблемы со сном, зависит ли это от возраста, а также когда стоит обращаться с этим к специалисту.

Здоровье Сон сомнолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте