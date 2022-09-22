Собянин заявил о завершении проходки первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Завершилась проходка левого перегонного тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии метро от станции «Народное Ополчение» до «Звенигородской». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 сентября.

— На Рублево-Архангельской сегодня завершили проходку первого тоннеля от «Звенигородской» до «Народного Ополчения». Этими станциями каждый день будут пользоваться от 30 до 50 тысяч пассажиров, — написал Собянин в Telegram-канале.

Длина тоннеля составила 1,75 километра, максимальная глубина проходки — 30 метров. Собянин уточнил, что открытие Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортную доступность для 700 тысяч жителей СЗАО, а также разгрузит Новорижское и Звенигородское шоссе и параллельные ветки метро.

В октябре 2022 года планируется завершить проходку правого перегонного тоннеля на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская». В данный момент работы выполнены на 91 процент.

До этого Собянин сообщил, что специалисты завершили проходку тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Окончание строительства планируется в 2023 году.