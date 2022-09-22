Косметолог посоветовала не умываться по утрам

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Многие начинают утро с умывания, нанесения увлажняющего крема и макияжа. Однако косметолог Джин Эмбер считает, что не все эти действия принесут пользу коже.

Она рассказала о том, чего никогда не стала бы делать со своей кожей. Так, многие специалисты считают, что лимон способен помочь осветлить гиперпигментацию и способствует заживлению кожи. Но Эмбер отметила, что не стала бы наносить лимонный сок на лицо. Он разрушает защитный барьер кожи.

Также она добавила, что отказалась от умывания по утрам. По мнению эксперта, чрезмерное очищение приводит к увеличению выработки кожного сала. Эксперт настаивает на том, что так срабатывает защитный механизм.

В заключение она отметила, что всегда избегает средств по уходу за кожей с отдушками, передает издание «Профиль».

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