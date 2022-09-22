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Минтруд назвал условие получения универсального пособия для семей

Георгий Соланович
Экономика
Минтруд назвал условие получения универсального пособия для семей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в четверг, 22 сентября.

— Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, универсальное пособие затронет семьи, в которых воспитывается около 10 миллионов детей. На выплаты направят 1,7 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

Котяков добавил, что для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов также введут возможность оформить допвыплату из материнского капитала на детей до трех лет вне зависимости от очередности рождения ребенка.

При этом семьи смогут получать две выплаты одновременно. Подать заявление на получение пособий можно будет с 1 января 2023 года, отмечается на сайте Минтруда.

До этого Минтруд предложил увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей. Проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

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