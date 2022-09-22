Расписание движения поездов МЦД-2 изменится с 26 сентября по 1 октября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Подольск Карта всех событий

Расписание поездов МЦД изменится на Курском и Рижском направлениях с 22:00 26 сентября по 05:30 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 сентября.

— Изменения необходимы для обновления инфраструктуры на участке Подольск — Гривно. Работы пройдут в ночные часы — во время наименьшего пассажиропотока, — говорится в сообщении.

Так, интервалы движения поездов будут увеличены, а время работы сокращено по направлению на Москву и из нее. Часть поездов будет отменена, у части изменится расписание.

Пассажирам следует заранее планировать свои поездки, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в период с 01:00 24 сентября по 04:00 25 сентября изменится расписание поездов, курсирующих на МЦД-2. Уточняется, что в рамках ограничений поезда временно перестанут следовать от Рижского вокзала и до него.

Вместо этого они пройдут до станции Площадь трех вокзалов, а также до Курского вокзала. Кроме того, из-за проводимых работ будут увеличены интервалы движения составов.