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Новый цифровой инструмент поможет московским врачам отслеживать лучевую нагрузку пациента в онлайн-режиме

Георгий Соланович
Город
Новый цифровой инструмент поможет московским врачам отслеживать лучевую нагрузку пациента в онлайн-режиме
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Информационный блок, отображающий в онлайн-режиме данные о показателях дозового облучения на пациента за последний год и позволяющий контролировать лимит допустимой нормы облучения, создали для медиков в электронной медкарте. Об этом сообщил заместитель главы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров в пятницу, 23 сентября.

— Врач в онлайн-режиме видит суммарную дозу облучения пациента за последний год с датами, видами и количеством проведенных исследований. Если оно приведет к превышению допустимой нормы облучения, то в виджете отобразится сигнальная подсказка и специалист сможет заменить метод диагностики или отложить проведение исследования, — сказал он.

Диагностика пациентов с помощью лучевых инструментальных исследований безопасна, однако при назначении нескольких исследований важно исключить превышение допустимой нормы и не нанести вред здоровью человека.

В новом виджете предусмотрены три цветовые подсказки (желтый, красный и бордовый цвета), оповещающих об уровне превышения дозы облучения пациента при назначении исследований. Врач с их помощью сам решает, стоит ли проводить данный вид диагностики, заменить ее на другой или вовсе отказаться.

В случае если цветовые подсказки не появляются, исследование не превышает норму облучения. Кроме того, с помощью инструмента врач сможет распечатать все сведения о дозовой нагрузке пациента.

До этого сообщалось, что доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве за три года выросла почти на 30 процентов. В данный момент высокотехнологичная помощь доступна бесплатно в свыше 40 городских стационарах по более чем 20 профилям.

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