В Китае заявили об отказе бездействовать на фоне ситуации на Украине

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Китай не станет обострять конфликт на Украине, как и просто наблюдать за ним со стороны. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в четверг, 22 сентября.

— Китай не будет безучастным наблюдателем и тем более не станет подливать масла в огонь, а продолжит играть свою роль, — сказал дипломат во время беседы с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Он добавил, что в конфликте наблюдается тенденция расширения и затягивания, при этом негативное его воздействие «становится все серьезнее». Ван И назвал мирное урегулирование главным приоритетом, а также отметил, что Пекин поддерживает действия Брюсселя в этом направлении, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что все поставленные цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, сколько бы времени это ни заняло.

По словам главы ведомства, основные цели спецоперации — защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, а также демилитаризация и денацификация Украины.