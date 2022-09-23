Глава МИД Венгрии рассказал о предстоящей встрече с главой Росатома

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерен провести на следующей неделе в Вене встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

По итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН дипломат заявил, что диалог пройдет в рамках общей встречи МАГАТЭ, пишет ТАСС. Речь пойдет о строительстве новой атомной электростанции в этой европейской стране.

— Мы составим график на предстоящие месяцы и годы, чтобы закончить проект к 2030 году, — заявил Сийярто.

В настоящее время на АЭС «Пакш», возведенной неподалеку от Будапешта по советским технологиям, ведется подготовка к возведению двух новых энергоблоков. Автором проекта является Росатом. Для строительства получены необходимые лицензии.

В конце августа появилась информация, что финская энергетическая компания Fennovoima, которая должна была стать оператором новой АЭС «Ханхикиви-1» по проекту Росатома, подала в суд на российскую госкорпорацию. По словам генерального директора компании Йоахима Шпехта, решение прекратить сотрудничество не связано с ситуацией на Украине. Причина, заверил он, заключается в рисках задержек строительства АЭС со стороны России.