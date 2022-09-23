Синоптики рассказали о небольшом дожде в Москве 23 сентября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Облачная с прояснениями погода, а также небольшой дождь спрогнозировали синоптики в Москве и Подмосковье в пятницу, 23 сентября. Такая информация была опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в столичном регионе воздух прогреется в пределах от 12 до 14 градусов тепла, а ночью опустится до восьми градусов выше нуля. В Московской области ожидается от 11 до 16 градусов тепла в дневное время суток и до 5-10 градусов Цельсия — ночью.

Синоптики спрогнозировали также ветер северного направления, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столбца.

Накануне «Вечерняя Москва» обсудила с синоптиками, наступит ли золотая осень в столице. С приходом осени многие люди находятся в ожидании удачной погоды для красивых фотографий и душевных прогулок по паркам. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, под золотой осенью обычно понимается умеренно теплая погода, без осадков и с достаточным количеством света.