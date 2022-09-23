Ефимов: Московские производители увеличили поставки продуктов питания и напитков

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Столичные предприятия в январе — июле поставили заказчикам на 6,3 процента больше продовольственных изделий, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 23 сентября.

— В Москве сегодня развито производство мясной, рыбной, молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий. За семь месяцев 2022 года объем отгруженных продуктов питания собственного производства в Москве составил более 313 миллиардов рублей, что на 6,3 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что в настоящее время в столице функционируют свыше 200 предприятий пищевой промышленности. Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что объем отгруженной молочной продукции за это время составил свыше 34 миллиардов рублей, увеличившись на 17,4 процента.

При этом отгрузка напитков выросла на 21,1 процента и превысила 43 миллиарда рублей. Одним из способов поддержки производителей продуктов питания со стороны властей Москвы являются офсетные контракты.

Так, в рамках одного из них город до конца 2029 года будет закупать для молочных кухонь у компании детские соки и питание, в том числе молоко, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси. Сумма закупок, как уточняется, составит более 30 миллиардов рублей.

Статус промышленного комплекса имеют 24 городских производителя пищевой продукции. Для них региональная ставка налога на прибыль снижена до 13,5 процента, налог на имущество уменьшен вдвое, земельный налог — на 80 процентов, а ставка арендной платы — в пять раз, до 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

Решение об автоматическом продлении специальных статусов было принято в 2022 году в рамках антикризисных мер поддержки. Данное обстоятельство позволило предприятиям сохранить льготы без обязательного подтверждения.

До этого Ефимов сообщил, что Москва делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. Сегодня треть работающих в городе предприятий, которые выпускают продукты питания, одежду, обувь и другие товары, относится к высокотехнологичным.