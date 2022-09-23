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«Все произошло за две секунды»: выживший в ДТП с Пускепалисом водитель рассказал о моменте аварии

Лейла Алиева
Происшествия
«Все произошло за две секунды»: выживший в ДТП с Пускепалисом водитель рассказал о моменте аварии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Водитель грузовика, который столкнулся с автомобилем актера Сергея Пускепалиса, описал момент ДТП.

— Я стоял на своей полосе, все произошло за две секунды. Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало, — рассказал выживший мужчина.

В настоящее время уцелевший водитель находится в больнице, пишет РЕН ТВ.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области 20 сентября. По данным регионального УМВД, инцидент случился примерно в 11:00. Автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком. Из-за столкновения погибли два человека, еще один был госпитализирован.

Позже стало известно, что Пускепалис вез гуманитарную помощь в Донбасс. За день до страшной трагедии он опубликовал видеоролик, на котором показал свой броневик и рассказал о целях поездки.

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