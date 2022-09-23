Андрей Бочкарев: Более 90 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала текущего года в Москве было введено в эксплуатацию 29 домов жилой площадью почти 340 тысяч «квадратов» и передано под заселение 39 новостроек жилой площадью около 500 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 23 сентября.

— С начала программы реновации на текущий момент готовы к переселению 90,4 тысячи жителей из 531 старого дома, из них почти 73 тысячи москвичей уже получили ключи от своих новых квартир, — рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточняется, на сегодняшний день в стадии планирования находится 239 новостроек площадью 4,7 миллиона квадратных метров. Кроме того, ведется полноценное строительство еще 170 объектов жилой площадью 2,8 миллиона квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заммэра сообщил, что более 170 домов исключили из списка проблемных объектов столицы за пять лет.

Бочкарев отметил, что на сегодняшний день определены «дорожные карты» по каждому долгострою Москвы, все объекты обеспечены должным финансированием, а строительство ведется в плановом режиме.