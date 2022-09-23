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Эвакуировали логистический центр «Почты России» в Новой Москве

Степан Жирнов
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Эвакуировали логистический центр «Почты России» в Новой Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, Придорожная улица, 4с2 Карта всех событий

В Новой Москве произведена эвакуация в здании логистического центра «Почты России». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 23 сентября.

По информации собеседника «ВМ», во втором терминале на Придорожной улице, в доме № 4, строение 2, обнаружен неизвестный предмет. На месте происшествия присутствуют сотрудники полиции.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в деревню Шарапово выехала бригада ГОЧСиПБ. Также к логистическому центру отправили саперов.

Другой случай, связанный с разминированием, произошел в аэропорту Домодедово 5 сентября. Пьяный пассажир сообщил о том, что у него в рюкзаке бомба.

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