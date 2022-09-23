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Новые тарифы: сколько стоит полис ОСАГО с сентября 2022 года

Игорь Синельников

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Новые тарифы: сколько стоит полис ОСАГО с сентября 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С сентября в России изменился коридор базового тарифа полисов ОСАГО: теперь он может быть на 26 процентов выше или ниже, чем раньше. «Вечерняя Москва» разбиралась, сколько будет стоить «автогражданка» и кто больше всего может ощутить рост цен.

Верхнюю границу подняли

Стоимость полисов ОСАГО рассчитывается на основании базовой ставки, которая умножается на различные коэффициенты. Этот тариф индивидуален у каждого автовладельца и зависит от автомобиля, наличия штрафов, количества аварий и других нюансов.

До 13 сентября базовый тариф для легкового автомобиля был установлен в диапазоне 2224–5980 рублей. Теперь базовая ставка составит:

  • для легковушки — от 1646 до 7535 рублей;
  • мотоциклов и мопедов — на уровне 324–2536 рублей;
  • такси — от 1490 до 15 756 рублей.

У грузовиков базовый тариф зависит от массы:

  • автомобили легче 16 тонн теперь будут страховать с базовой ставкой от 1163 до 9934 рублей;
  • тяжелее 16 тонн — от 1752 до 14 957 рублей.

В тарифах на автобусы также есть разделение:

  • если число пассажирских мест составляет 16 или меньше, то теперь базовый тариф составит 1106–6823 рубля;
  • если больше — 1382–8526 рублей.

А автобусы, которые задействованы на регулярных маршрутах с высадкой и посадкой пассажиров на промежуточных остановках, теперь будут страховать с учетом базового тарифа 3714–7762 рубля.

Причина изменения тарифов

Как в беседе с «Вечерней Москвой» отметил заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков, стоимость полисов ОСАГО поднимается не в первый раз в этом году.

— Коридор цен на полисы собираются расширить еще больше, хотя весной это уже происходило. Но это мы только так называем — расширение коридора. На самом деле сдвигается верхняя граница, поэтому полисы можно будет продавать еще дороже, — объяснил эксперт.

Причина подорожания полисов — в росте цен на запчасти и их дефиците, уточнил Гудков. Эти обстоятельства напрямую влияют на стоимость полисов. При этом в последние годы водители, не попадающие в аварии по своей вине, имели возможность экономить на цене полисов, подчеркнул собеседник «ВМ».

При этом у водителей, которые становятся виновниками ДТП, или у получивших права недавно, стоимость полисов всегда выше, уточнил Гудков.

— Страховщики обещают, что для аварийных водителей рост цен будет заметнее. Но и так аварийные и молодые водители платили за полисы порой в несколько раз больше, чем абсолютно белые и пушистые. Там по сути поднимать цены некуда. Такие водители зачастую просто отказываются от ОСАГО и ездят без полиса, потому что 30–35 тысяч рублей для 18-летнего водителя, который и машину, может быть, купил всего лишь в два раза дороже, — деньги запредельные, — объяснил автоэксперт.

Для водителей, которые не попадают в аварии и не несут высоких рисков для страховой компании, стоимость полиса может составлять всего несколько тысяч рублей, поэтому у них подорожание в любом случае будет не настолько заметным, заключил Гудков.

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