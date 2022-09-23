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«Порой меня ломало»: Бузова раскрыла причину своего несчастья в любви

Лейла Алиева
Общество
«Порой меня ломало»: Бузова раскрыла причину своего несчастья в любви
Фото: Youtube / Начало

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о причинах своей неудачи в личной жизни.

По ее словам, виной всему — мужчины, которые были рядом.

— Проблема не во мне… Моя любовь прекрасна. У меня всегда чистые и светлые намерения в любви, дружбе, профессии, работе! Во всем. Просто я часто отдавала себя не тем людям, и порой это меня ломало, — объяснила телеведущая.

Сейчас Бузовой 36 лет и она не первый год мечтает выйти замуж, однако каждый раз ее попытка оборачивается разочарованием, пишет Пятый канал.

Медиум, маг и таролог Марина Гречишникова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что неудачи на любовном фронте у поющей телеведущей Ольги Бузовой связаны с платой за магические практики, которые помогли ей добиться успеха на профессиональном поприще. Собеседница «ВМ» предположила, что среди помощниц теледивы могут быть и «черные» ритуальщицы, которые практикуют кладбищенскую магию.

Недавно отец артистки впервые рассказал об отношениях дочери с Давой. По его словам он даже не мог предположить, что такой добродушный парень, как Дава, может обидеть его дочь.

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