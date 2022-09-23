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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве четырех тоннелей на центральном участке Троицкой линии

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве четырех тоннелей на центральном участке Троицкой линии
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На центральном участке будущей Троицкой линии продолжается строительство еще четырех тоннелей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 23 сентября.

— Центральный участок перспективной Троицкой линии протяженностью около девяти километров со станциями «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская» активно строится. Здесь работают четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК), — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточняется, общая протяженность Троицкой линии метро составит 40 километров. Она соединит Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы, позволит делать пересадку на платформы Московского центрального кольца и другие линии столичной подземки.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что также в монтажной камере станционного комплекса будущей станции «Академическая», которая будет пересадочной с одноименной платформой оранжевой ветки метро, осуществляется сборка ТПМК для строительства тоннеля в сторону «Крымской». Юрий Кравцов отметил, что возведение основного конструктива станции стартует после завершения тоннелепроходки между «Академической» и «Вавиловской».

До этого заммэра Бочкарев рассказал о возведении ограждающих конструкций основного котлована на строительной площадке будущей станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро (РАЛ).

Кроме того Бочкарев уточнил, что для расчистки площадки были снесены давно недействующие и полуразрушенные цеха и гаражи для техники.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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