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Андрей Бочкарев: Заканчивается обустройство строительной площадки станции «Звенигородская»

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев: Заканчивается обустройство строительной площадки станции «Звенигородская»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На строительной площадке будущей станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро (РАЛ) специалисты строят ограждающие конструкции основного котлована. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 23 сентября.

— Заканчивается обустройство строительной площадки станции «Звенигородская», которая будет строиться открытым способом. На 80 процентов выполнена расчистка территории от строений бывшей промышленной зоны. Были снесены давно недействующие и полуразрушенные цеха и гаражи для техники, — рассказал он.

У станции будет два подземных вестибюля, которые позволят выйти к существующей, а также строящейся жилой и общественно-деловой застройке. Также пассажиры смогут выйти к остановкам наземного транспорта.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, левый перегонный тоннель между двумя станциями Рублево-Архангельской линии уже пройден.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро от станции «Народное Ополчение» до «Звенигородской».

Также недавно специалисты завершили проходку тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Окончание строительства планируется в 2023 году.

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