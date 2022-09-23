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The Sun: Камила Моррен стала инициатором расставания с Леонардо Ди Каприо

Павел Гриднев
Общество
The Sun: Камила Моррен стала инициатором расставания с Леонардо Ди Каприо
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Американская модель Камила Моррен решила порвать с оскароносным актером Леонардо Ди Каприо из-за своих планов построить карьеру. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

— Именно Камила порвала с Лео, который хотел, чтобы она сидела дома и рожала детей. А она хотела сделать карьеру. Лео ничего не сделал для ее карьеры, она расстроена из-за этого больше, чем из-за всего остального, — сообщает инсайдер издания.

По информации газеты, девушка прекрасно себя чувствует после разрыва отношений. Она уже была замечена на вечеринке в честь дня рождения модели Кайи Гербер.

Леонардо Ди Каприо также не теряет времени зря. Актера стали подозревать в романе с моделью Джиджи Хадид.

Голливудский актер недавно расстался с моделью Камилой Морроне после четырех лет отношений, как только ей исполнилось 25 лет. Публика иронично отнеслась к новости о расставании, подшучивая над критериями голливудского актера при выборе спутницы. Вся правда о романах звезды Голливуда с молодыми красотками и мнение психолога — в материале «Вечерней Москвы».

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