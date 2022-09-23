СК просит арестовать подозреваемого в убийстве молодого человека в ТиНАО

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Следственный комитет намерен ходатайствовать перед Щербинским районным судом столицы об аресте мужчины, который подозревается в убийстве молодого человека в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 23 сентября.

По ее словам, задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство».

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Преступление, о котором идет речь, произошло вечером 20 сентября. Подозреваемый встретился с пострадавшим для разговора. В процессе беседы произошел конфликт на почве ревности задержанного к своей сожительнице. В результате ссоры фигурант дела несколько раз ударил молодого человека ножом и скрылся.

Спустя несколько дней злоумышленника задержали.