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Десятый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» стартовал в Москве

Евгений Жуков
Город
Десятый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» стартовал в Москве
Фото: Вечерняя Москва

Юбилейный, десятый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» начался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 23 сентября.

Мероприятие продлится до 31 марта 2023 года. Задания рассчитаны на учащихся всех классов школ и дошкольников. Юные жители столицы посетят городские культурно-образовательные учреждения, среди которых будут музеи, парки и усадьбы, а затем выполнят задания, созданные по музейным материалам.

Ежегодно в олимпиаде принимают участие десятки тысяч юных москвичей. В прошлом сезоне для школьников в рамках мероприятия работала 221 площадка. Самыми популярными музеями стали Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского и другие.

В этом сезоне к перечисленным учреждениям добавятся Государственный исторический музей, Музей сословий России, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в спортивном комплексе ЦСКА 3 октября состоится торжественная церемония открытия I Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А. В. Суворова.

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