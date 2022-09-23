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В Минцифры назвали критерии для отсрочки сотрудников IT-отрасли по частичной мобилизации

Лейла Алиева
Общество
В Минцифры назвали критерии для отсрочки сотрудников IT-отрасли по частичной мобилизации
Фото: pixabay.com/Lukas

Сотрудники некоторых организаций IT-отрасли имеют право получить отсрочку по частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минцифры РФ в пятницу, 23 сентября.

— Такое право могут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Кроме того, не станут привлекать к частичной мобилизации операторов связи, которые обеспечивают устойчивость, безопасность и целостность функционирования отдельных сооружений связи. Также в этот список попадают зарегистрированные СМИ, радиовещатели, телевещатели, включенные в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции, говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого Минобороны РФ перечислило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. Уточняется, что принято решение не призывать на военную службу граждан, у которых имеется высшее образование по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях и осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Мобилизация Россия Минцифры
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