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Эксперт дал прогноз по изменению курса доллара в ближайшее время

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт дал прогноз по изменению курса доллара в ближайшее время
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Глеб Финкельштейн рассказал, как изменится курс доллара в ближайшее время.

Он пояснил, что рубль стабилен, так как рынок находится под управлением Центробанка и огорожен различными ограничениями от мировых площадок.

По мнению эксперта, в ближайшее время курс останется в диапазоне 60–62 рубля за доллар. К концу года он может подрасти до отметки 65 рублей. На изменение курса может повлиять новое бюджетное правило.

По оценке эксперта, глобальных колебаний курса, как в 2014-м и начале 2022 года, не будет, поэтому стараться заработать на разнице в цене особого смысла нет, передает Life.ru.

23 сентября в ходе открытия торгов на Мосбирже курс американской валюты повысился на 25 копеек, достигнув 59,09 рубля. Евро, в свою очередь, вырос на 31 копейку, закрепившись на уровне 57,93 рубля, передает ФАН.

Курс фунта стерлингов по отношению к доллару достиг отметки 1,1311 единицы американской валюты и таким образом обновил 37-летний минимум. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets в 19:53 среды, 21 сентября.

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