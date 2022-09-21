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Курс фунта стерлингов по отношению к доллару обновил 37-летний минимум

Георгий Соланович
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Курс фунта стерлингов по отношению к доллару обновил 37-летний минимум
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс фунта стерлингов по отношению к доллару достиг отметки 1,1311 единицы американской валюты и таким образом обновил 37-летний минимум. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets в 19:53 среды, 21 сентября.

Отмечается, что в 20:05 курс фунта относительно доллара замедлил падение и опустился до отметки 1,1314 единицы валюты США.

В Великобритании наблюдается энергетический кризис. Для борьбы с ценами на топливо премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что с 1 октября 2022 года в Соединенном Королевстве будут заморожены счета за электроэнергию на два года.

Политик добавила, что мера позволит экономить около тысячи фунтов стерлингов каждому домохозяйству. Уточняется, что нововведение будет действовать в качестве дополнительной поддержки относительно ранее введенной скидки за энергию этой зимой.

До этого сообщалось, что в британских телевизионных шоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Граждане страны могут получить приз с помощью так называемого колеса Фортуны. Среди призов, помимо оплаты счетов, гостям предлагают денежные выплаты в размере от одной до трех тысяч фунтов стерлингов.

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